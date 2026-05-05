El hecho ocurrió en las inmediaciones del National Mall, poco después de que una caravana que trasladaba al vicepresidente JD Vance atravesara la zona. Según explicó Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, los agentes identificaron a un “individuo sospechoso” que aparentemente portaba un arma de fuego.

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De acuerdo con la reconstrucción oficial, el hombre intentó huir a pie cuando fue interceptado. En ese contexto, extrajo un arma y abrió fuego contra los efectivos, que respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

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El detenido fue derivado a un centro de salud bajo custodia, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su estado. Durante el episodio, un transeúnte sufrió heridas leves.

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Las autoridades no confirmaron si el incidente guarda relación con amenazas recientes contra el presidente Donald Trump. El episodio ocurre a poco más de una semana de un intento de vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde el mandatario participaba de un evento.

Fuente: NA

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