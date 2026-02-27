Este viernes, durante una emisión de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, se vivió un momento insólito y tensó el ambiente al aire.

Todo transcurría con normalidad mientras el equipo hablaba de temas ligeros, como los “permitidos” en las parejas, cuando Analía Franchín reaccionó de forma sorpresiva y lanzó una lapicera hacia donde estaba sentada la conductora. El objeto terminó golpeando a Barbarossa en la oreja, lo que generó desconcierto entre los panelistas y en el estudio.

La propia Georgina, sorprendida y dolida, exclamó: “Me lastimaste, estúpida”, aunque enseguida se disculpó por el comentario fuera de lugar. Franchín se acercó rápidamente, repitió varias veces “perdón” y trató de calmar la situación con un abrazo.

El clima en el set quedó tenso por unos instantes, con compañeros como Pía Shaw y Diego Brancatelli mostrando su asombro ante lo ocurrido. Más adelante, intentando bajar la tensión, Barbarossa usó el humor y bromeó frente a cámara sobre el incidente, mientras el video del momento se viralizaba en redes sociales y se volvía uno de los temas del día.

En síntesis, lo que comenzó como una charla informal terminó con un gesto impulsivo que sorprendió a todos y se transformó rápidamente en tendencia en redes.

