Un fuerte cruce entre un colectivero de la línea 542 y un hombre mayor obligó a interrumpir el viaje y pedir la intervención de la policía. El hecho ocurrió durante el recorrido habitual de la unidad, cerca de las 11.

Según puede verse en el video registrado por un pasajero, la tensión venía desde antes: “Es pasajero diario, lamentablemente no está bien, es una persona adulta y muy mal educada. Siempre le falta el respeto a todos, cualquier cosa que le molesta expresa de muy mala manera”, indicó el chofer de la unidad.

Por otro lado, según el video, el hombre de la tercera edad expresó: "Acá tengo un corte por una camioneta, no tengo armas, no tengo nada, ese hombre y el chofer son unos desubicados”, mientras los agentes intentaban calmar la situación.

El chofer decidió detener el colectivo y pedir colaboración a los uniformados para que el pasajero descendiera, a fin de continuar el recorrido sin más incidentes. El conflicto inició porque “hoy había otro pasajero que dejó sus pertenencias en el espacio donde se sienta el primer asiento individual a lo cual el señor de muy mala manera, insultándolo, le expreso que lo sacará”, relató el chofer.

“El pasajero le dijo unicamente que no le hable mal ni falte el respeto por que no tiene derecho. El señor mayor empezó a gritar y decirle que si quería pelear, insultándolo a los gritos y poniendo el clima tenso. Ya nadie podía hacer nada por que es una persona adulta y lo mejor es llamar a un efectivo policial para que no pase a mayores”, concluyó.

