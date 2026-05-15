Un momento de tensión se vivió este viernes durante un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la ciudad de La Plata, cuando un grupo de militantes cristinistas irrumpió en el teatro con cánticos y banderas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

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El episodio ocurrió en el marco del lanzamiento del Curso de Formación Política 2026 del Instituto de Capacitación Política del PJ Bonaerense, realizado en el Teatro Coliseo Podestá y organizado por el intendente platense Julio Alak.

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Mientras Kicillof desarrollaba su exposición, un grupo ubicado en el sector trasero de la sala comenzó a cantar: “Cristina libre, Cristina libre, Axel decilo”, mientras desplegaban banderas con la misma consigna.

La respuesta de parte de los sectores alineados con el gobernador no tardó en llegar. Desde las tribunas surgió el cántico “Axel Presidente”, que rápidamente fue acompañado por gran parte de los asistentes y terminó imponiéndose en el recinto.

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Tras algunos minutos de tensión, los militantes que habían protagonizado la protesta fueron retirados del teatro sin que se registraran incidentes mayores.

Al finalizar el acto, Kicillof buscó cerrar con un mensaje de unidad dentro del peronismo y lanzó una arenga dirigida a la militancia: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina”.

El episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias internas que atraviesan al peronismo bonaerense entre los sectores cercanos a Cristina Kirchner y aquellos que impulsan la figura política de Kicillof de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Durante su discurso, el gobernador también volvió a polarizar con el presidente Javier Milei y cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional.

“El modelo del Gobierno nacional, que apela a las políticas de privatización, quita de derechos y destrucción de la educación y la salud pública, ya se aplicó en nuestro país y fracasó rotundamente”, sostuvo.

Además, agregó: “Todos los países están pensando cómo cuidar sus industrias y sus puestos de trabajo, menos esta Argentina gobernada por un presidente retrógrado que aplica teorías vetustas para beneficiar a unos pocos”.

El encuentro formó parte del ciclo “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, una propuesta impulsada por el PJ bonaerense que contará con 16 encuentros virtuales vinculados a política internacional, economía y debates del movimiento nacional y popular