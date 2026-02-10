Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifiestan en la Casa de Gobierno provincial y en la ciudad de Rosario en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo, mientras el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que al menos 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.

La protesta comenzó anoche, cuando los miembros de la fuerza se concentraron en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo local. Dos patrulleros fueron apostados en las calles San Jerónimo y 3 de Febrero sobre San Martín, en el marco de la movilización.

Los manifestantes, entre personal retirado y en actividad, pertenecen a la Brigada Motorizada y a Orden Público, y expusieron como principales reclamos el incremento salarial y la mejora de las condiciones laborales.

Durante esta mañana, también se registró una protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde se produjo la quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) dispuso un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó evitar la zona.

El ministro Cococcioni confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”. Desde la sede de Gobierno provincial, junto a los secretarios Omar Pereira, de Seguridad Pública, y Esteban Santantino, de Análisis y Gestión de la Información, sostuvo que la gestión trabaja “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

“En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó el funcionario.

Cococcioni agregó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación una investigación por “posibles ilícitos penales”. “En un momento se trató de impedir la salida de móviles hacia su patrullaje. Hubo un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura”, remarcó.

Según el ministro, “el reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas; sin embargo, se montaron otros reclamos que de legítimos tienen muy poco”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas