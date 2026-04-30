“El Golfo simboliza la resistencia a la injerencia extranjera”, sostuvo el mandatario en un mensaje difundido por el Día del Golfo Pérsico, al tiempo que remarcó que la estabilidad regional dependerá de la cooperación entre los países de la zona.

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En la misma línea, el líder supremo Mojtaba Jamenei reafirmó que Irán defenderá sus capacidades nucleares y misilísticas, en un contexto de fuerte presión internacional para alcanzar un acuerdo que limite su desarrollo.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en distintos frentes. En la frontera entre Israel y el Líbano, fuerzas israelíes informaron que abatieron a cinco integrantes de Hezbollah, pese al alto el fuego vigente. En paralelo, el grupo lanzó drones explosivos, uno de los cuales provocó un incendio en el norte de Israel, sin dejar víctimas.

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El impacto del conflicto también se siente en los mercados. El precio del petróleo superó los 125 dólares por barril ante el temor a un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

En Irán, la situación económica se agrava: el rial alcanzó un mínimo histórico frente al dólar, profundizando la crisis inflacionaria y encareciendo productos básicos. Analistas advierten que la presión sobre los hogares seguirá en aumento si se mantiene el actual escenario.

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En este contexto, Estados Unidos aseguró haber bloqueado decenas de buques vinculados a Irán como parte de su estrategia de cerco naval, mientras que el portaviones USS Gerald R. Ford se prepara para abandonar la región tras meses de despliegue.

Fuente: TN