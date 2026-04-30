Según trascendió, Trump arremetió nuevamente contra Powell, a quien acusa de “incompetencia” y de no actuar con la rapidez necesaria para reducir las tasas de interés. En esa línea, el mandatario insistió en que el titular de la Reserva Federal debería abandonar su cargo cuando finalice su mandato, lo cuál está previsto para mayo.

Ads

Desde hace meses, Trump viene cuestionando la conducción de Powell y su negativa a avanzar con recortes agresivos en el costo del dinero, una medida que la Casa Blanca considera clave para estimular la economía. Ya en 2025, el presidente lo había calificado como “demasiado lento” y había sugerido que su ciclo al frente del organismo debía terminar.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes no se limita a diferencias técnicas. La disputa escaló a niveles institucionales, con investigaciones judiciales impulsadas desde el propio gobierno contra Powell por presuntos sobrecostos en la remodelación de la sede de la Fed. Sin embargo, esas acusaciones fueron finalmente desestimadas por la Justicia, que no encontró pruebas de delito.

Ads

En paralelo, el Departamento de Justicia decidió archivar la investigación, lo que despejó el camino para el recambio en la conducción del organismo, aunque no logró apaciguar la tensión política.

Lejos de ceder a la presión, Powell ratificó su intención de mantenerse en la estructura de la Reserva Federal incluso después de dejar la presidencia (que ahora estará en manos de Kevin Warsh), una decisión inusual que busca preservar la independencia del organismo frente a las presiones políticas.

Ads

El actual titular de la Reserva Federal advirtió en reiteradas oportunidades sobre los riesgos de interferencia del poder político en la política monetaria, un principio históricamente considerado clave para la estabilidad económica de Estados Unidos.

El conflicto entre Trump y Powell puede tener impacto en los mercados internacionales. Las decisiones de la Reserva Federal influyen directamente en variables como el dólar, la inflación y el crédito global, por lo que cualquier señal de pérdida de autonomía del organismo genera preocupación en el sistema financiero.