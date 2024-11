El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene varios frentes de batalla abiertos. Uno -buscado- con el presidente Javier Milei, otro con el kirchnerismo duro y a su vez debe sortear una difícil relación con la oposición provincial.

El oficialismo provincial enfrenta dificultades para arribar a acuerdos mayormente con el PRO, un espacio aliado de Nación, pero que a su vez mantiene una identidad propia, una situación que es más palpable en territorio bonaerense.

Kicillof tiene serias dificultades para encaminar la aprobación del Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva, en un escenario donde el PRO y la UCR representan el mayor escollo, con reclamos de larga data que bloquean las negociaciones.

“Esta semana no se va a tratar, no tienen chances. Van a tener que llamar a extraordinarias”, apuntó un legislador de peso en la bancada amarilla.

Cristian Ritondo encabeza el armado del PRO en la provincia de Buenos Aires. (Foto: PRO bonaerense)

“Es un Presupuesto que tiene muchísimas cuestiones para nosotros que lo hacen imposible de votar. Y es lo que vamos a plantear hacia adelante”, señaló a este medio otra voz autorizada en el bloque del PRO. Es que el bloque del partido presidido por Mauricio Macri a nivel nacional y Cristian Ritondo en la provincia, se reunió en las últimas horas, con fuertes críticas a la iniciativa del Gobernador.

“Este plan no solo aumenta la carga fiscal sobre los bonaerenses que trabajan e invierten, sino que también perpetúa la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, comprometiendo el futuro de la provincia”, indicaron tras el encuentro.

En la misma línea, remarcaron: “De aprobarse, se agravará la presión fiscal sobre los bonaerenses al otorgar poderes discrecionales a ARBA (Artículo 163) para aumentar impuestos sin control legislativo y perpetuar alícuotas que castigan al campo, la producción y los servicios. Además, se recortarán fondos destinados a la seguridad en plena crisis de inseguridad, mientras el gobierno pide endeudarse nuevamente sin haber rendido cuentas claras sobre el destino de los fondos obtenidos en 2024 por esa misma vía”.

Allí se vislumbra una parte de las principales críticas: suba de impuestos y la falta de explicaciones sobre la toma de deuda y el destino de esos recursos. Además, hay viejos reclamos que ni antes ni ahora han sido atendidos, como la falta del desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.

En este punto, los intendentes preparan una contraofensiva. “Van a sacar un pedido formal para Axel. Saldrán con una nota firmada pidiendo el pago que se venció el 31 de octubre. Es porque se venció la cuarta y última cuota del Fondo Fortalecimiento Fiscal Municipal”, dijeron. Según confiaron fuentes del PRO, vienen consultando casi todos los días al Ministerio de Economía y todavía no tienen una fecha estimada de pago. “Intenta sacar tasas nuevas sin perjudicar su imagen. No tiene la inyección que le daban de Nación”, sentenciaron.

En el PRO exigen un manejo transparente y responsable de los recursos públicos que garantice el control legislativo sobre las decisiones tributarias y las ampliaciones presupuestarias. “No permitiremos que la discrecionalidad siga afectando a los sectores productivos ni que se recorten fondos esenciales para combatir la inseguridad. Tiene que dejar de castigar a los bonaerenses con aumento de impuestos”, aseguraron.

El gobernador bonaerense no encuentra adhesiones en la oposición dura. (Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires).

La mesa del PRO de la Provincia, encabezada por el presidente Cristian Ritondo, y los vicepresidentes Soledad Martínez (Vicente López) y Pablo Petrecca (Junín), junto a los diputados provinciales Agustín Forchieri, Matías Ranzini y Adrián Urrelli, y los senadores provinciales Alejandro Rabinovich y Christian Gribaudo, se reunieron para analizar la Ley Impositiva y el Presupuesto 2025. Allí hicieron foco en “garantizar un presupuesto justo y equilibrado”.

La semana pasada hubo un primer intento de acercamiento entre el gobierno de Kicillof y los principales bloques opositores en la Legislatura, con el objetivo de discutir el Presupuesto 2025. Sin embargo, la reunión no fue como se esperaba y se llevaron más reclamos que promesas. “Ni hablamos del presupuesto, el foco estuvo en todos los incumplimientos que se vinieron dando durante todo este año”, señaló un senador de peso en el PRO.

Y una definición tajante: “Así como está, no sale el presupuesto ni la Reforma Impositiva. Van a tener que hacer cambios”. Por lo pronto, el jueves va el titular de ARBA, Cristian Girard, a la Legislatura y puede haber algún indicio de si el Gobierno acusó recibo del mensaje opositor. Su presencia será importante porque los bloques del PRO pidieron que se quite la discrecionalidad que tiene ARBA para aumentar los impuestos inmobiliarios urbano, rural y automotor.

Un dato no menor es que el año pasado no hubo ley de Presupuesto, se prorrogó el anterior, ya que tampoco contó con la aprobación de diputados y senadores. El pasado 11 de noviembre se presentó el proyecto que pretende aprobar el oficialismo y por el momento no hay avances significativos con la oposición como para poder alcanzar los votos necesarios en la Legislatura.

Fuente: TN