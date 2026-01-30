Tensión en la costa: se produjo una gran columna de humo por un incendio en el Paseo Dávila
Bomberos actuaron rápidamente y controlaron el foco ígneo.
Una gran columna de humo asustó a los vecinos y turistas en la zona del Paseó Dávila en las primeras horas de la mañana.
Bomberos fueron alertados sobre la situación y se acercaron a la zona de Santa Fe y la costa donde encontraron un foco ígneo producido por la quema de basura y vegetación de la playa.
Según fuente oficiales, el fuego había sido provocado por “personas que se encontraban pernoctando en la zona”. Por la rápida intervención de los efectivos, la situación quedó controlada y no hubo víctimas fatales.
