La Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP30), que se celebra en Belém, Brasil, fue escenario este martes de un tenso episodio cuando decenas de manifestantes, en su mayoría indígenas y activistas, irrumpieron en la zona restringida del recinto para reclamar justicia climática, mayor participación y protección de los bosques.

Ads

La protesta estalló al caer la tarde, cuando los manifestantes lograron sortear los controles de seguridad y se abalanzaron hacia el vestíbulo de la carpa principal donde se desarrollan las negociaciones internacionales. Algunos portaban pancartas con mensajes como “Nuestra tierra no está en venta” y se enfrentaron con los guardias, que intentaron bloquear el paso con mobiliario del lugar.

Según fuentes oficiales, dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos, uno de ellos con una lesión ocular provocada por un objeto contundente, y hubo daños menores en las instalaciones. Minutos después, el equipo de seguridad de la ONU logró desalojar a los manifestantes y controlar la situación.

Ads

Puede interesarte

El trasfondo de la protesta se relaciona con el creciente malestar de las comunidades indígenas por los proyectos de desarrollo que avanzan sobre la selva amazónica y los efectos directos de la crisis climática en su salud y calidad de vida. “Viví décadas en Belém y nunca tuve dengue; ahora todo el mundo lo contrae”, dijo una de las manifestantes, infectóloga del Ministerio de Salud brasileño.

A pesar del incidente, la ONU y las autoridades brasileñas aseguraron que las negociaciones continúan con normalidad. El gobierno de Lula da Silva, anfitrión del evento, viene promoviendo una mayor inclusión de los pueblos originarios en las decisiones ambientales, aunque el conflicto dejó en evidencia que ese proceso aún genera tensiones no resueltas.

Ads

La COP30, considerada una de las más relevantes de los últimos años, no solo discute metas globales de reducción de emisiones, sino que expone el choque entre las urgencias del desarrollo y los derechos de las comunidades que viven en los territorios más afectados por el cambio climático.

Fuente: France 24