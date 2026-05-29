Un hombre de 33 años fue aprehendido luego de amenazar a un comerciante durante una pelea entre cuidacoches en la zona comercial de Güemes. Advirtió que dañaría el local y agrediría a los empleados.

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El hecho fue denunciado al 911 y, al arribar a Castelli al 1200, personal de la Comisaría Novena junto a efectivos de Patrulla Municipal constató la confrontación y procedió a la detención de uno de los involucrados.

Según se informó, el sujeto amenazó al comerciante damnificado en presencia de los agentes, advirtiendo que dañaría el local y agrediría a sus empleados. La secuencia quedó registrada mediante prueba fílmica incorporada a la causa.

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En paralelo, otros dos hombres de 29 y 27 años fueron demorados al encontrarse en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e incumpliendo las órdenes impartidas por el personal policial.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de amenazas para el principal imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En tanto, los otros dos involucrados recuperaron la libertad bajo caución juratoria, tras iniciarse actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73.

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De acuerdo a los registros judiciales, el principal imputado cuenta con antecedentes por homicidio en ocasión de robo, hurto en tentativa, infracción a la Ley 23.737, daños, robo en la vía pública, amenazas agravadas, encubrimiento e infracciones contravencionales.