El hecho se inició a partir de varios llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de un individuo en un domicilio de calle Volcán Copahue al 7500. Según se informó, vecinos del lugar comenzaron a perseguir al sospechoso, lo que derivó en una situación conflictiva que incluyó agresiones y daños en una propiedad.

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Personal de la Comisaría Decimoquinta logró ubicar al joven en una vivienda de calle Isla Vigía al 1300, donde se encontraba rodeado por un grupo de personas que intentaban atacarlo. Ante esta situación, los efectivos intervinieron rápidamente y procedieron a su aprehensión.

De acuerdo a la investigación, el imputado había ingresado previamente al patio de una casa, donde arrojó una piedra que impactó en una mujer de 29 años, provocándole una herida en uno de sus brazos que requirió sutura. El joven, en tanto, presentaba lesiones en el cuero cabelludo.

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En el caso tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por violación de domicilio y lesiones, la notificación de sus derechos y su traslado a sede judicial para prestar declaración.

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