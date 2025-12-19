La reunión del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires estuvo atravesada por un clima de tensión luego de que el sector que responde al gobernador Axel Kicillof rechazara una propuesta impulsada por el ala referenciada en Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro, que debía avanzar en definiciones internas, terminó exhibiendo las diferencias que hoy atraviesan al peronismo bonaerense.

Antes del inicio formal del cónclave, los representantes alineados con Kicillof hicieron llegar su postura de manera clara: no aceptarían un esquema que mantuviera la actual conformación del partido sin discutir una redistribución del poder interno. Ese planteo generó malestar y demoró el comienzo de la reunión, que ya desde el arranque se desarrolló en un contexto de fuerte tirantez política.

El eje del desacuerdo pasó por la conformación de los órganos clave del PJ provincial, en especial la integración de la junta electoral y el sistema de apoderados. Desde el kicillofismo reclamaron mayor equilibrio y representación, al considerar que el esquema propuesto no reflejaba el peso político de los distintos sectores que hoy conviven dentro del partido.

En paralelo, dirigentes cercanos al gobernador mantuvieron encuentros previos para unificar criterios y llegar al debate con una posición consensuada. Esa movida reforzó la idea de un bloque interno decidido a marcar límites y a disputar espacios de poder dentro de la estructura partidaria bonaerense.

Del otro lado, el sector kirchnerista sostuvo su intención de preservar la unidad del PJ, aunque con diferencias sobre los tiempos y las formas para avanzar en la reorganización interna. La reunión dejó en evidencia que, más allá de los discursos de unidad, las tensiones siguen latentes y anticipan un escenario de negociaciones complejas dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

