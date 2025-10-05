

La candidatura de José Luis Espert generó un fuerte cruce dentro del Gobierno. Mientras Javier Milei optó por sostenerlo, Patricia Bullrich exigió que renuncie y Mauricio Macri recomendó cortar por lo sano. El caso expuso internas en la cumbre de Olivos y reacomodó alianzas.

Ads

La noche del viernes estuvo marcada por la incertidumbre en la Casa Rosada. Pasadas las 22, el gabinete político seguía minuto a minuto la posible renuncia de José Luis Espert como cabeza de lista libertaria. Sin embargo, a las 22.14 el propio diputado despejó dudas desde Olivos con un tuit contundente: “No me bajo nada”.

Puede interesarte

La decisión, respaldada luego por el presidente Javier Milei, desató tensiones en el gabinete. Patricia Bullrich fue la más dura: reclamó su salida “por el bien del Presidente”, mientras otros funcionarios criticaron que la reunión clave se realizara en Olivos y no en otro ámbito privado.

Ads

Detrás de la definición estuvo el llamado del propio Milei, que lo citó a la residencia presidencial. El asesor Santiago Caputo fue quien más insistió en sostenerlo, convencido de que el costo de bajarlo era mayor al de mantenerlo. Karina Milei, en cambio, nunca lo quiso como candidato.

La presión externa también jugó su papel. Mauricio Macri, que visitó a Milei dos veces en una semana, transmitió que Espert debía dar un paso al costado, tal como él mismo había resuelto con Fernando Niembro en 2015. Para el PRO, el caso amenaza con complicar el acercamiento al oficialismo.

Ads

En paralelo, el Congreso se prepara para una ofensiva contra Espert: en Diputados pedirán su salida de la comisión de Presupuesto, mientras en Estados Unidos avanza la causa judicial contra Fred Machado, empresario acusado de narcolavado y de quien Espert habría recibido dinero.

El escándalo sacudió la campaña oficialista a tres semanas de las elecciones. Mientras Milei busca mostrarse en actos junto a Patricia Bullrich y preparar su viaje para reunirse con Donald Trump el 14 de octubre, la crisis dejó expuestas las fracturas internas del espacio.

Ads

Fuente: TN.