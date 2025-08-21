Un principio de incendio se registró este jueves por la mañana en un departamento ubicado en Corrientes al 2400, en pleno centro de Mar del Plata. El hecho ocurrió en el séptimo piso de un edificio de 20 plantas, donde un cortocircuito en la cocina provocó fuego y un intenso ahumamiento en la vivienda.

Según informaron fuentes del Cuartel Central de Bomberos, al arribar al lugar una dotación constató que el foco ígneo ya había sido sofocado por los propietarios mediante el uso de matafuegos. El departamento sufrió daños parciales en el sector de la alacena, con carbonización y desprendimiento de azulejos, aunque no fue necesaria la evacuación del edificio.

En el lugar se encontraba el dueño del inmueble, un hombre jubilado, quien no sufrió lesiones. No se registraron víctimas ni heridos y, tras verificar la situación, los bomberos regresaron al cuartel sin novedades.

