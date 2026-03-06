La joven tenista de 21 años, ubicada en el puesto 65° del ranking mundial, derrotó a la estadounidense Peyton Stearns (48°), reciente campeona del WTA de Austin, por 7-5 y 7-5 tras 1 hora y 36 minutos de juego.

Ads

En su primera participación en el torneo californiano, Sierra dio el batacazo frente a la jugadora local y comenzó con el pie derecho su camino en el prestigioso evento del circuito WTA.

Ads

Ahora, la argentina buscará seguir haciendo historia en Indian Wells cuando enfrente en la segunda ronda a la rusa Mirra Andreeva, actual número ocho del mundo y ganadora de la última edición del torneo.

Sierra ya había mostrado su potencial en 2024, cuando alcanzó los octavos de final de Wimbledon Championships tras ingresar como lucky loser, una actuación que no se veía en el tenis femenino argentino desde 2004, cuando lo había logrado Paola Suárez.

Ads

La marplatense llegó a Indian Wells con un registro de seis triunfos y ocho derrotas en la temporada, aunque había dejado buenas sensaciones al alcanzar las semifinales del WTA 125 de Manila y superar la clasificación para ingresar al cuadro principal del Qatar Open, disputado en Doha.

Con este triunfo, Sierra no solo consiguió una victoria de peso en su estreno en el desierto californiano, sino que también renovó la ilusión de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario.

Ads



