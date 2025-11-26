Un hombre de 57 años identificado como Vicente, sobre quien pendía una causa por “lesiones graves”, fue detenido en las últimas horas cuando ingresaba a su domicilio del barrio Jorge Newbery.

Personal de la Comisaría Decimosegunda llevó adelante un operativo de vigilancia en una vivienda ubicada sobre Colón al 8400: la medida se dispuso a partir de un oficio emanado por el Juzgado Criminal N°3, a cargo de Jorge Luis.

Los efectivos, junto al Grupo Táctico Operativo, realizaron tareas discretas en distintas franjas horarias y con diversos medios de locomoción, aguardando el arribo del imputado.

Finalmente, indicaron fuentes policiales, que cuando el sujeto se disponía a ingresar a su domicilio, fue detenido en cumplimiento de la orden judicial.

De lo actuado tomó conocimiento Catalina Celesia, secretaria del Juzgado Criminal N°3, quien dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°15 de Batán.

