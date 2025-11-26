Tenía una causa por “lesiones graves” y lo detuvieron cuando ingresaba a la casa
Se trata de un hombre de 57 años que vivía en el barrio Jorge Newbery. El operativo fue presidido por agentes de la Comisaría Decimosegunda.
Un hombre de 57 años identificado como Vicente, sobre quien pendía una causa por “lesiones graves”, fue detenido en las últimas horas cuando ingresaba a su domicilio del barrio Jorge Newbery.
Personal de la Comisaría Decimosegunda llevó adelante un operativo de vigilancia en una vivienda ubicada sobre Colón al 8400: la medida se dispuso a partir de un oficio emanado por el Juzgado Criminal N°3, a cargo de Jorge Luis.
Los efectivos, junto al Grupo Táctico Operativo, realizaron tareas discretas en distintas franjas horarias y con diversos medios de locomoción, aguardando el arribo del imputado.
Finalmente, indicaron fuentes policiales, que cuando el sujeto se disponía a ingresar a su domicilio, fue detenido en cumplimiento de la orden judicial.
De lo actuado tomó conocimiento Catalina Celesia, secretaria del Juzgado Criminal N°3, quien dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°15 de Batán.
