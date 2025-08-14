Un curioso hecho se registró a bordo de un taxi que recorría la zona del Puerto de Mar del Plata, cuando el conductor apretó el “botón antipánico” luego de que los dos pasajeros, padre e hijo, comenzaran a discutir. Finalmente el hijo fue detenido cuando se comprobó que tenía pedido de captura.

El hecho ocurrió en avenida Edison y Ayolas, cuando el conductor del taxi, en el que viajaban el imputado y su padre, activó el botón antipánico debido a la encendida discusión. Esto motivó el arribo de un móvil del Comando de Patrullas.

La verificación de los datos de ambos sujetos en el sistema informático, se constató que el hijo, de 46 años, tenía paradero activo por robo librado por la UFI N°1.

Tras la intervención del Juzgado Correccional N°4, a cargo de Pedro Hooft, se determinó iniciar una causa en contra del aprehendido, aunque se le otorgó la libertad bajo caución juratoria.

