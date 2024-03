Aunque no brindó detalles sobre lo ocurrido en aquella fatídica tarde de domingo, comentó que no conocía al resto de los chicos con los que viajaba. “Estábamos compartiendo el auto circunstancialmente. Acá eso es normal, somos argentinos y compartimos un vehículo”, sostuvo.

El seguro de asistencia al viajero no se hizo cargo: “Me abandonaron”

Antes de viajar a México, contrató un seguro de asistencia al viajero que en ningún momento se hizo cargo de los costos. “Me abandonaron, tuve que pagar mi atención en el hospital, casi 8.000 dólares. Mis abogados en la Argentina les pusieron un recurso de amparo (al seguro) y esperamos que la Justicia se expida. Queremos que se hagan cargo”, apuntó.

”Tengo que dar gracias que no estaba inconsciente y también de haber contado con el dinero. Hasta que no entró el pago, estuve esperando que me atiendan. Si no pagaba, no me atendían”, insistió. Por su parte, desde el seguro asistencial le dijeron que los seguros de los autos eran los que tenían que hacerse responsables.

Lucas, que es preparador físico y modelo, deberá recuperarse y luego continuar con su vida. “Todavía me quedan lugares por conocer. Tenía planeado quedarme un tiempo más y después volver a Buenos Aires”, manifestó.

Sin embargo, es cauto y sabe que para seguir con su travesía por el Caribe deberá aguardar un tiempo: “Quiero esperar a ver qué me dicen los médicos. Ya no tengo más seguro, pero por lo visto no servía de mucho. Eso me tiene preocupado”.

Su condición física fue clave para que no la pasara mal, ya que tiene mucha masa muscular y, según los doctores, eso fue muy importante. Sin embargo, hay un dato no menor: tenía puesto el cinturón de seguridad: “Nunca me lo saqué, no sé si los otros chicos lo tenían”.

Mientras continúa con su recuperación en Playa del Carmen, recibió la visita de los padres de Micaela Papiermester (23), la otra joven que sobrevivió al accidente y se encuentra internada en grave estado.

Fuente: TN