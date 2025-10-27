En las primeras mesas testigo relevadas en el partido de General Pueyrredon, los primeros resultados marcan una tendencia favorable para La Libertad Avanza (LLA), que obtiene 49% de los votos.

En segundo lugar se ubica Frente Patria (FP) con 31%, mientras que Provincias Unidas alcanza 2,7%. Además, se registra un 1,5% de voto en blanco.

Estos porcentajes surgen de un conjunto inicial de mesas testigo y no constituyen aún resultados oficiales, pero ofrecen una primera mirada sobre el comportamiento electoral en el distrito.

General Pueyrredon, cuyo centro urbano principal es la ciudad de Mar del Plata, es considerado uno de los distritos clave de la región por su peso poblacional y su incidencia en el resultado general.

