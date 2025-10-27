Tendencia en General Pueyrredon: La Libertad Avanza se impone en el conteo
Con el 49% de los votos en las primeras mesas testigo, La Libertad Avanza toma ventaja en General Pueyrredon. El Frente Patria suma 31%.
En las primeras mesas testigo relevadas en el partido de General Pueyrredon, los primeros resultados marcan una tendencia favorable para La Libertad Avanza (LLA), que obtiene 49% de los votos.
En segundo lugar se ubica Frente Patria (FP) con 31%, mientras que Provincias Unidas alcanza 2,7%. Además, se registra un 1,5% de voto en blanco.
Estos porcentajes surgen de un conjunto inicial de mesas testigo y no constituyen aún resultados oficiales, pero ofrecen una primera mirada sobre el comportamiento electoral en el distrito.
General Pueyrredon, cuyo centro urbano principal es la ciudad de Mar del Plata, es considerado uno de los distritos clave de la región por su peso poblacional y su incidencia en el resultado general.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión