Los accesos a la localidad permanecen cortados y el gobierno provincial desplegó equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía.

Entre 200 y 250 milímetros de lluvia cayeron sobre Colonia Marina, 1.266 habitantes, departamento San Justo, 200 kilómetros al norte de Córdoba capital, durante la madrugada del viernes. El desborde anegó calles, ingresó a viviendas con niveles de entre 10 y 30 centímetros, y obligó a evacuar un geriátrico hacia el club municipal.

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Personal municipal trabajó durante la noche para desagotar las calles. El gobierno provincial coordinó equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía, que realizaron relevamientos casa por casa y analizaron cortes preventivos de energía eléctrica. Dos vecinos se autoevacuaron; un tercero con movilidad reducida recibió asistencia especial.

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Las autoridades informaron el mediodía del sábado que los accesos permanecían comprometidos y pidieron reservar la circulación a vehículos de emergencia. La cuenta oficial del gobierno provincial publicó en X: "No se registran precipitaciones y se espera que el nivel comience a descender en las próximas horas."

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Colonia Marina no fue la única localidad afectada. En las últimas 24 horas, El Tío acumuló 151 milímetros, La Francia 130 y Las Varas 108, según datos relevados a nivel local.

Fuente: Infobae

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