Un feroz temporal afectó a la provincia de Salta en las últimas horas, provocando inundaciones repentinas, desbordes de ríos y una crisis habitacional, especialmente en el departamento Metán y la localidad de El Galpón, donde se registraron lluvias récord para la región.

Ads

Según informaron medios locales y autoridades provinciales, en Metán cayeron 200 milímetros de agua en un lapso extremadamente corto, un volumen de precipitaciones considerado histórico. La intensidad del fenómeno anegó calles en cuestión de minutos y provocó severos daños en la infraestructura urbana.

Uno de los puntos más afectados fue la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, donde el caudal de agua ocasionó el colapso de un canal subterráneo y la destrucción total del pavimento.

Ads

Puede interesarte

El impacto humano y material es significativo. Hasta el momento se contabilizan más de 240 personas evacuadas en El Galpón y zonas aledañas, quienes fueron trasladadas al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como centro de asistencia social y sanitaria.

“Llovió, rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo”, relató Claudia Chávez, una de las vecinas damnificadas.

Ads

En barrios como San Francisco, el desborde del río sorprendió a las familias durante la madrugada, generando pérdidas materiales totales en numerosas viviendas.

Puede interesarte

El gobierno provincial, junto con Defensa Civil y fuerzas de Seguridad, mantiene un operativo de emergencia en Metán y El Galpón. No obstante, la situación continúa siendo compleja debido a que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta por tormentas para el resto del fin de semana.

Las zonas más afectadas son Metán, El Galpón, Barrio 20 de Junio y Villa San José, donde se registran rutas anegadas, canales colapsados y cortes preventivos del suministro eléctrico.

Ads

Fuente: con información de TN