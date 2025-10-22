Un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó anoche la zona central de la provincia de Buenos Aires, bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno afectó principalmente a Benito Juárez y Laprida, donde hubo voladura de techos, árboles caídos y cortes de luz.

Las fuertes ráfagas, que escalaron los 90km/h, provocaron la voladura del techo del Hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez, además de daños en la pileta municipal y la caída de postes de electricidad.

El municipio bonaerense decidió suspender las clases del turno mañana en todo el distrito y en las localidades de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel Rodolfo Bunge y la EP N°11, “para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados”.

La alerta amarilla por tormentas se extendió hacia localidades del este bonaerense, como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga y Mar Chiquita, y hacia el oeste, en Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Fuente: TN

