El secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalves, confirmó a El Marplatense que se mantiene la suspensión de actividades ante la persistencia del temporal, que presenta condiciones más severas de las previstas inicialmente.

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El funcionario en el hall de la Municipalidad detalló que ya se registraron más de 30 reclamos vinculados a situaciones de riesgo en la vía pública, entre ellos caída de árboles, columnas, cables y hasta andamios, producto de la combinación de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

“Se impone la lluvia y el viento, y en ese sentido tenemos caída de árboles y estructuras. Ante ese riesgo tomamos una acción preventiva”, explicó.

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En ese marco, Gonçalves pidió a la población extremar precauciones y evitar circular si no es necesario: “La gente que no tenga que salir, que no salga”.

Asimismo, advirtió que las condiciones climáticas adversas continuarán durante las próximas horas y que podrían registrarse nuevas eventualidades a lo largo del día, en un fenómeno que calificó como “bastante abarcativo”.

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Finalmente, indicó que la situación no es aislada, ya que localidades vecinas también se encuentran afectadas por el mismo sistema meteorológico.