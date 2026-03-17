Temporal en Mar del Plata: refuerzan medidas preventivas y piden evitar salir
Desde el área de Seguridad confirmaron más de 30 intervenciones por situaciones de riesgo, como caída de árboles, cables y estructuras. Advierten que las condiciones climáticas adversas continuarán durante toda la jornada.
El secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalves, confirmó a El Marplatense que se mantiene la suspensión de actividades ante la persistencia del temporal, que presenta condiciones más severas de las previstas inicialmente.
El funcionario en el hall de la Municipalidad detalló que ya se registraron más de 30 reclamos vinculados a situaciones de riesgo en la vía pública, entre ellos caída de árboles, columnas, cables y hasta andamios, producto de la combinación de lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.
“Se impone la lluvia y el viento, y en ese sentido tenemos caída de árboles y estructuras. Ante ese riesgo tomamos una acción preventiva”, explicó.
En ese marco, Gonçalves pidió a la población extremar precauciones y evitar circular si no es necesario: “La gente que no tenga que salir, que no salga”.
Asimismo, advirtió que las condiciones climáticas adversas continuarán durante las próximas horas y que podrían registrarse nuevas eventualidades a lo largo del día, en un fenómeno que calificó como “bastante abarcativo”.
Finalmente, indicó que la situación no es aislada, ya que localidades vecinas también se encuentran afectadas por el mismo sistema meteorológico.
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