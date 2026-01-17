Mar del Plata vivió una jornada abrupta este sábado, cuando tras un día de sol pleno un fuerte temporal de viento y lluvia azotó la ciudad y sus alrededores, dejando destrozos en varios barrios y sectores céntricos. El fenómeno meteorológico se manifestó con ráfagas de hasta 70 km/h que obligaron a turistas a abandonar las playas y generaron numerosos inconvenientes.

Según el informe de Agencia DIB, el viento fue el factor predominante en los daños registrados, con la voladura de techos, postes de luz y centenares de sombrillas en distintos puntos. Además, la caída de árboles afectó el tránsito en zonas céntricas e incluso provocó daños en vehículos estacionados.

En el barrio La Perla, una de las áreas más golpeadas por las ráfagas, el viento provocó la rotura de vidrios de la planta baja de un emblemático edificio frente al mar. Un empleado de seguridad sufrió heridas leves y debió ser atendido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades de Defensa Civil, junto con equipos municipales, intervinieron en diferentes sectores de la ciudad para retirar árboles y postes caídos, restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los vecinos. Se recomendó a la población extremar las precauciones ante condiciones climáticas inestables que en algunos sectores continuaron durante la noche y podrían extenderse en las próximas horas.

