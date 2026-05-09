La Municipalidad informó que, en el marco del alerta meteorológico vigente, recibió casi 100 reclamos entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado, y dispuso el corte total del tránsito en el sector costero del Paseo Dávila desde las 10:30 hasta aproximadamente las 14:00, debido a la pleamar.

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Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, a través de Defensa Civil, las intervenciones se concentraron en distintos puntos del Partido por caída de árboles y postes, retiro de ramas de gran porte que obstruían la circulación, y problemas en servicios como energía eléctrica, telefonía y funcionamiento de semáforos.

El corte preventivo abarca el tramo comprendido entre Diagonal Alberdi y avenida Libertad sobre el Paseo Dávila, y se mantendrá vedado tanto al tránsito vehicular como peatonal hasta que descienda la marea.

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De acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el alerta continúa vigente con lluvias y vientos intensos durante las próximas horas. Se prevé que el período de mayor intensidad se registre entre la mañana y las primeras horas de la tarde, con vientos sostenidos de entre 35 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h, e incluso llegar a los 80 km/h de forma aislada.

Hacia el mediodía, las condiciones tenderán a mejorar de manera paulatina, con una disminución progresiva de la intensidad del viento, aunque persistirán ráfagas durante la tarde y la noche.

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Para el domingo, en tanto, no se esperan fenómenos significativos, aunque se anticipan bajas temperaturas en toda la provincia de Buenos Aires.

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Las autoridades recomiendan evitar circular por la vía pública salvo en casos necesarios, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar residuos fuera del horario permitido. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.