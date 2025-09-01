Mar del Plata recibió durante la madrugada de este lunes alrededor de 35 milímetros de lluvia en el marco de la tormenta que se venía anticipando desde hace más de diez días. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, la intensidad del fenómeno fue menor a lo previsto, aunque se registraron tres árboles caídos de consideración.

Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, explicó que el monitoreo fue clave por la coincidencia de la tormenta con dos eventos masivos: el Enduro de Invierno y el partido de Boca Juniors con Aldosivi. “Era muy importante saber qué pasaba con el clima. Por suerte la tormenta no nos afectó tan de lleno”, señaló en diálogo con El Marplatense.

Defensa Civil destacó que la noche fue “tranquila” pese a la lluvia, aunque durante la mañana se evaluará el estado de los barrios periféricos para determinar si se produjeron anegamientos puntuales.

Desde Desarrollo Social confirmaron que no recibieron denuncias vinculadas a situaciones de emergencia, lo que refuerza la idea de que el temporal no provocó consecuencias graves. Las autoridades locales prevén una mejora en las condiciones climáticas hacia el mediodía, lo que permitiría retomar la normalidad en la ciudad tras el paso del frente de tormenta.

