Un fuerte temporal se desató en Mar del Plata en la tarde del miércoles y generó preocupación en marplatenses y algunos pocos turistas que estiraron su estadía por el fin de semana largo de Carnaval.

Rápidamente las calles se convirtieron en Venecia y el cruce a pie fue imposible si el objetivo era llegar a casa lo menos mojado posible. Asimismo, la actividad eléctrica maravilló y atemorizó en igual medida. No tardaron en viralizarse videos con rayos que iluminaban el oscuro cielo.

En este contexto, Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, declaró en diálogo con El Marplatense que “ayer hemos tenido un día difícil, entre las 15 y 16 fue las franja horaria donde llovió la mayor cantidad de milímetros, afectando la zona sur de Mar del Plata, también cayeron precipitaciones en el norte, pero bastante menos”.

No obstante, “los anegamientos fueron importantes en las zonas que casi siempre suelen inundarse, como son Vértiz y Edison, Juan B. Justo y Arenales, la 39 y la Costa. No hubo evacuados, no fue requerida asistencia social”, indicó.

Asimismo, señaló que “el mayor trabajo lo tuvo Obras Sanitarias porque debió despejar rápidamente las bocas de tormentas, muchas tapadas por basura. Por eso hacemos tanto hincapié en que los residuos se coloquen en cestos elevados y no en el piso. También encontraron restos de poda que quedaron en la vereda y la lluvia los llevó”.

“Sumado a un gran caudal de agua llovido en poco tiempo, 50 milímetros, todos esas atenuantes fueron los que provocaron estos inconvenientes. Por suerte no hubo ni árboles caídos, fue todo lluvias, sin evacuados. La noche fue tranquila, a pesar de que hubo precipitaciones de a ratos”, continuó.

Igualmente, aseguró que “el pronóstico sigue siendo desfavorable en lo que se refiere a lluvias para hoy hasta el sábado incluido. Tres días con la atmósfera cargada, altas temperaturas hasta mañana”.

“Hay que estar muy atentos al manejar, cuando llevemos a los chicos a la escuela o vamos al trabajo. Saber que debemos tomar más distancia que la habitual con los vehículos que tenemos adelante, ser precavidos, la capacidad de frenado se va a alterar por el piso mojado. Salgamos con tiempo, vidrios desempañados para tener una mejor visión y cuidarnos entre todos”, concluyó.