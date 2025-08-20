Según informó Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil, la ciudad soportó durante toda la noche lluvias persistentes, aunque no intensas, que provocaron la caída de ramas y al menos un árbol de grandes dimensiones en cercanías del Bosque Peralta Ramos.

El hecho más grave ocurrió en la calle Padre Bareto, acceso principal a Sierra de los Padres, donde un árbol de gran porte cayó sobre la arteria, dañó vehículos y dejó personas heridas. En el lugar trabajaron bomberos de Sierra de los Padres, SAME, la cooperativa de luz y personal de Defensa Civil, que lograron resolver la emergencia durante la madrugada.

“Por suerte no hemos tenido grandes reclamos, pero a medida que la ciudad despierte seguramente empezarán a aparecer denuncias por ramas o árboles caídos”, señaló Rodríguez en diálogo con El Marplatense. Además recalco que lo peligroso no es la lluvia sino el viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por vientos intensos para Mar del Plata. Se esperan ráfagas de entre 60 y 70 km/h, con predominio del sector suroeste durante la tarde y la noche.

El fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis, una depresión atmosférica que se intensifica rápidamente y genera lluvias, ráfagas y bruscos cambios de presión. Las autoridades recomendaron extremar precauciones, asegurar objetos al aire libre y circular con prudencia, especialmente en la costa y zonas abiertas.

