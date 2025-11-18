El titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, informó que tras casi tres días consecutivos de fuertes vientos en Mar del Plata, se registraron más de 235 intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Desde el organismo calificaron la situación como “una enormidad” y destacaron que el fenómeno fue “constante e incesante”. Sin embargo, tendería a calmar sobre las últimas horas de hoy.

El temporal comenzó el sábado por la noche, inicialmente con una alerta amarilla por lluvias que finalmente no generó mayores consecuencias. Sin embargo, desde la mañana del domingo y durante todo el lunes y esta jornada, el viento provocó complicaciones sostenidas. Según Rodríguez, “no nos ha dado descanso” y debieron poner “todo el recurso humano de la Municipalidad y todos los elementos disponibles al servicio de los vecinos”.

En cuanto a los daños, la mayor parte de los reclamos estuvo vinculada a la caída de árboles, postes de luz y cableado. También se reportaron postes quebrados de empresas privadas. Si bien en un principio los sectores más afectados fueron la zona sur y el macrocentro, con el correr de las horas los inconvenientes se extendieron a “los cuatro puntos cardinales” de la ciudad.

Respecto a las voladuras de techos, el funcionario informó que no representaron un problema mayor. Solo se registraron incidentes menores en obras en construcción, donde algunas chapas no estaban firmemente sujetas. Y destacó que, hasta el momento, “no han generado ningún daño físico a ninguna persona, ni a ningún transeúnte, ni vehículo en la vía pública”.

Sí se produjeron daños materiales en automóviles alcanzados por la caída de árboles. Entre los casos reportados hasta esta tarde, mencionó un incidente en la zona de Luro y Champagnat y otro en Luro y Mariano Acosta, ambos con perjuicios significativos.

Finalmente, el titular de Defensa Civil expresó que se espera una mejora en las condiciones climáticas hacia esta tarde-noche. “Este temporal de viento inédito que se mantuvo durante tres días sobre la ciudad ha sido muy difícil de llevar adelante, sin descanso, mañana, tarde y noche, con todos los recursos municipales en la calle”, señaló.