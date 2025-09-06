Temperaturas más altas y cielo algo nublado marcan el inicio del fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad parcial y un incremento moderado en las marcas térmicas.
Las condiciones del clima comienzan a estabilizarse de cara al comienzo del fin de semana, ya que el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente cubierto y una suba ligera en las temperaturas.
Desde la madrugada, el cielo se mostrará con algo de nubosidad y conservará esta característica durante el resto del día. En cuanto al registro térmico, se espera un ascenso, con una mínima que rondará los 2°C y una máxima que podría llegar a los 13°C.
Por su parte, el viento soplará desde el noroeste en las primeras horas del día y mantendrá esa dirección durante toda la jornada, aunque en la noche se espera un cambio hacia el sector norte.
Asimismo, dado que la intensidad del viento será baja, no se prevé la presencia de sensación térmica, como sí ocurrió en los últimos días.
