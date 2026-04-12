El oceanógrafo Agustín Maenza explicó que el aumento de la temperatura en la costa bonaerense responde a una tendencia sostenida vinculada al cambio climático y no a un fenómeno aislado. Según detalló, la región del Mar Argentino frente a la provincia de Buenos Aires está considerada un “hotspot” por organismos internacionales, es decir, una zona que se calienta más rápido que el promedio global.

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En ese sentido, señaló que en la última década las temperaturas fueron más elevadas que en períodos anteriores, consolidando un patrón que se repite verano tras verano. Este incremento, advirtió, no solo se da en la superficie sino también mar adentro, afectando a toda la región.

Maenza indicó que este escenario tiene consecuencias ambientales. Si bien muchas especies marinas adultas toleran variaciones de temperatura y salinidad, las etapas más sensibles, como huevos y larvas, pueden verse perjudicadas, lo que impacta directamente en los ciclos reproductivos y en la actividad pesquera. Además, remarcó que el calentamiento está estrechamente ligado a otros procesos como la acidificación del océano.

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Por otra parte, explicó que la temperatura del mar también puede variar en el corto plazo por factores como la radiación solar, la temperatura del aire y los vientos, que influyen en el ingreso de masas de agua más cálidas o frías. Sin embargo, aclaró que estos elementos no modifican la tendencia de fondo.

Respecto al otro fenómeno acontecido en Mar del Plata, el “meteotsunami”, sostuvo que no son inusuales en la costa bonaerense, aunque su impacto depende de las condiciones en que ocurren, como la cantidad de gente que se encuentre en la playa.

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Finalmente, el especialista consideró que, si bien es difícil revertir el calentamiento en el corto plazo, la concientización social y los cambios en los hábitos cotidianos, como reducir el uso del automóvil, optar por medios de transporte más sustentables como la bicicleta o el transporte público, disminuir el consumo de energía, evitar el derroche y adoptar prácticas más responsables con el ambiente en la vida diaria, pueden contribuir a mitigar sus efectos a largo plazo.

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