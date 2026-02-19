Un movimiento sísmico fue percibido este jueves por la mañana en distintos puntos de Mar del Plata y localidades cercanas de la costa bonaerense. El evento, registrado en el Mar Argentino, no provocó daños materiales ni situaciones de riesgo, según confirmó el Municipio a través de Defensa Civil.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, el meteorólogo y periodista Sebastián Pagliarino confirmó que el movimiento telúrico fue advertido especialmente en cercanías de Mar del Plata, con reportes entre Miramar y Chapadmalal.

Según explicó Pagliarino, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el sismo alcanzó una magnitud de 4,9 en la escala de Richter y fue clasificado como de intensidad débil. El organismo detalló además que el epicentro se ubicó a unos 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y 160 kilómetros al sudeste de Necochea.

De manera paralela, el sistema de alertas sísmicas de Android envió notificaciones a usuarios de la región pocos minutos después del evento. En ese aviso se indicó un terremoto de magnitud aproximada 4,3, con epicentro a unos 30 kilómetros de Miramar, ocurrido a las 8:16.

El fenómeno también fue registrado por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias, una de las principales instituciones especializadas de Alemania, que informó una magnitud de 4,6 en la zona marítima comprendida entre Mar del Plata y Miramar.

Respecto a las causas, Pagliarino señaló que aún se investiga el origen del sismo, aunque adelantó que la escasa profundidad del evento habría sido determinante para que se sintiera con mayor intensidad en superficie, incluso más que otros terremotos de magnitud similar pero más profundos.

Desde Defensa Civil detallaron que, a diferencia de otros episodios, no se registró un estruendo previo, sino vibraciones en pisos, paredes y ventanas, percibidas especialmente por personas en reposo y en sectores con alta densidad edilicia. Técnicamente, se trata de sismos intraplaca, fenómenos poco frecuentes y de carácter aleatorio, asociados a antiguas fallas geológicas, que no suelen generar consecuencias más allá del temblor.

El Municipio informó que mantiene contacto permanente con los organismos especializados para el seguimiento técnico del evento y la difusión de información oficial. No rigen restricciones ni medidas especiales para la población y no se reportaron personas afectadas.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas, aunque el temblor generó sorpresa entre vecinos que percibieron vibraciones en viviendas y edificios, y reavivó el debate sobre la actividad sísmica poco frecuente pero posible en la región costera bonaerense.