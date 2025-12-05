Telefe lanza la tercera temporada de Juego Chino con Guillermo “Pelado” López
Este viernes 12 de diciembre a las 23.30, Telefe estrena una nueva temporada de Juego Chino, el ciclo de Guillermo “Pelado” López que vuelve con invitados explosivos, pruebas renovadas y el humor filoso que lo caracteriza. En el debut, Pablo Lescano se anima a revelar secretos nunca contados y enfrenta al conductor en un duelo que promete dar que hablar.
Este viernes 12 de diciembre a las 23.30 hs, Telefe estrena la tercera temporada de Juego Chino, el ciclo donde Guillermo Pelado López desafía a las figuras más reconocidas con sus preguntas desopilantes, el humor ácido que lo caracteriza y situaciones muy divertidas.
Con grandes invitados, pruebas renovadas y el espíritu competitivo a flor de piel, esta temporada promete más risas, más confesiones insólitas y más momentos inesperados.
En la primera entrega, El Pelado se mide mano a mano con Pablo Lescano. El líder de Damas Gratis, no solo contará aspectos de su vida jamás revelados sino que se enfrentará al conductor a un intenso duelo de Juego Chino que dará que hablar.
Entretenimiento, humor y la adrenalina del juego de altura más famoso de la televisión argentina.
