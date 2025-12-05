Este viernes 12 de diciembre a las 23.30 hs, Telefe estrena la tercera temporada de Juego Chino, el ciclo donde Guillermo Pelado López desafía a las figuras más reconocidas con sus preguntas desopilantes, el humor ácido que lo caracteriza y situaciones muy divertidas.

Con grandes invitados, pruebas renovadas y el espíritu competitivo a flor de piel, esta temporada promete más risas, más confesiones insólitas y más momentos inesperados.

En la primera entrega, El Pelado se mide mano a mano con Pablo Lescano. El líder de Damas Gratis, no solo contará aspectos de su vida jamás revelados sino que se enfrentará al conductor a un intenso duelo de Juego Chino que dará que hablar.

Entretenimiento, humor y la adrenalina del juego de altura más famoso de la televisión argentina.

