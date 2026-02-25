Además, fue el único canal que logró tener dos programas que superaron los 14 puntos en su promedio. MasterChef Celebrity, que comenzó a las 21.40, hizo 14.1 puntos, mientras que Gran Hermano marcó 14.4 en su primera parte (22.22) y 13.0 en la segunda (23.14).

En la competencia, el promedio general del día dejó a Telefe al frente con alrededor de 8 puntos. Detrás se ubicó eltrece con cerca de 3.5 puntos, América con 2.5, elnueve con 2 puntos, la TV Pública con 0.2, Net TV con 0.3 y Bravo TV en torno a 0.1.

Durante el prime time, la diferencia fue todavía más marcada: mientras Telefe se mantuvo en 11.8 puntos, eltrece rondó los 3 a 3.5 puntos en la franja, América estuvo cerca de los 3 puntos, elnueve alrededor de los 2 puntos y el resto de las señales por debajo del punto de rating.

