Representantes del Distrito V del Colegio de Técnicos y del Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron un encuentro de trabajo destinado a fortalecer la gestión profesional de sus matriculados.

La reunión tuvo como eje la articulación ante organismos públicos y empresas prestatarias de servicios, con el objetivo de mejorar las condiciones de desempeño de ambas profesiones.

Entre los temas destacados se planteó la actualización de la Ordenanza Municipal N.º 12.236, vinculada a la seguridad eléctrica de las instalaciones, así como la necesidad de regularizar las instalaciones existentes.

Además, se abordó la importancia de la documentación visada en proyectos de ascensores e instalaciones electromecánicas, como garantía técnica en tareas de proyecto, dirección y ejecución. Estos lineamientos buscan reforzar la seguridad, mejorar la calidad de vida y proteger a los habitantes de propiedades horizontales.

Del encuentro participaron, en representación del Colegio de Técnicos – Distrito V, su presidente MMO Diego Haag y el coordinador de la comisión de Electromecánica, Emilio Beltrán. Por parte del Colegio de Ingenieros, estuvieron presentes el presidente Ing. Industrial Joaquín Negri, el secretario Ing. en Alimentos Sebastián Speroni y la tesorera Inga. Química Marta Di Luca.

