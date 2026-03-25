La cartelera de cines en Mar del Plata se renovará notablemente este jueves, cuando lleguen a las salas seis estrenos y tres reestrenos. Entre los primeros, sobresale el film de terror Te va a matar, además de Nuremberg: el juicio del siglo con Russell Crowe, el documental de Lucrecia Martel Nuestra tierra, el relato de acción Instinto implacable, la nueva de Paolo Sorrentino La grazia y otro film nacional, Pensamiento lateral, de Mariano Hueter. En materia de reestrenos, se cierra la saga Crepúsculo con Amanecer – Parte 1 y Amanecer – Parte 2, además de The Doors de Oliver Stone.

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Te va a matar dirigida por Kirill Sokolov, con Zazie Beetz, Myha’la Herrold, Paterson Joseph.

-Una mujer acepta un empleo en un exclusivo rascacielos neoyorquino ignorando un oscuro detalle: el edificio tiene un largo historial de desapariciones. Pronto, descubrirá que la comunidad oculta secretos inquietantes.

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Nuremberg: el juicio del siglo dirigida por James Vanderbilt, con Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon.

-En el marco de los juicios de la posguerra, el psiquiatra Douglas Kelley debe evaluar la salud mental de Hermann Göring. Lo que comienza como un examen médico se convierte en un duelo intelectual de alto voltaje entre el médico estadounidense y la mano derecha de Hitler.

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Nuestra tierra dirigido por Lucrecia Martel.

-Documental que reconstruye el asesinato del líder indígena Javier Chocobar en 2009, durante un intento de desalojo tierras en el norte argentino. A través del registro del crimen y el juicio posterior, la obra explora siglos de colonialismo y despojo territorial.

Instintito implacable dirigida por Adrian Grunberg, con Milla Jovovich, Matthew Modine, Isabel Myers.

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-Cuando su hija es secuestrada, Nikki, una ex heroína de guerra, debe abandonar su retiro pacífico. Perseguida por la ley y el ejército, se infiltra en el submundo criminal para rescatarla a cualquier precio.

La grazia dirigida por Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque.

-El presidente de Italia, un político de profundas convicciones humanistas, se enfrenta a una crisis existencial y política al tener que decidir sobre la aprobación de una ley de eutanasia, poniendo en jaque su moral y su fe.

Pensamiento lateral dirigida por Mariano Hueter, con Itziar Ituño, Alberto Ammann, César Bordón.

-Julia, una psicóloga profesional, es secuestrada y retenida en una planta industrial abandonada. Sus captores están convencidos de que ella posee información clave para ejecutar un crimen y no se detendrán hasta obtenerla.

Amanecer: Parte 1 dirigida por Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

-Tras su boda y una idílica luna de miel, Bella queda embarazada de un híbrido humano-vampiro. El acelerado crecimiento del feto consume su energía vital, llevándola al borde de la muerte mientras la familia busca una solución desesperada.

Amanecer: Parte 2 dirigida por Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

-Convertida finalmente en vampiro, Bella debe proteger a su hija, Renesmee, de los Volturi. El clan gobernante cree erróneamente que la niña es una “niña inmortal” prohibida, lo que desencadena una amenaza de guerra total contra los Cullen.

The Doors dirigida por Oliver Stone, con Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon.

-Biopic sobre el ascenso y la autodestrucción de Jim Morrison. La trama recorre desde sus inicios poéticos en la playa hasta su consagración como ícono del rock, marcada por un espiral de excesos, drogas y conflictos con su banda que culminaron en su prematura muerte en París.