El sector de taxis y remises de la ciudad expresó en las últimas horas una fuerte preocupación por la desregulación al transporte en Mar del Plata, principalmente en las plataformas digitales que trabajan en la ciudad.

Sobre esto, los trabajadores expresaron que el ejecutivo municipal “posee complicidad” con estos nuevos tipos de transporte y además sentenciaron que "el Intendente realiza negociados inmobiliarios y que no se

En ese sentido, Donate Cirone, Titular del Sindicato Único de Peones de Taxis, seccional Mar del Plata dialogó con El Marplatense y dijo: "Esto nosotros lo venimos mirando desde hace ya un tiempo, una vez asumido este gobierno que es es siniestro, que todo lo que toca lo destruye. Pero esto viene desde el de Macri. Notamos desde ese tiempo en el que se permitió que funcionen las plataformas digitales, las cuales son consideradas ilegales en todo el país pero principalmente en Mar del Plata donde hay una Ordenanza que lo indica. Aún así, siguen funcionando sin ningún tipo de control"

"Lo que observamos es que de alguna manera quieren dejar que cada uno haga lo que le plazca. Pero la verdad que eso es un peligro porque se desprotege a quien hay que cuidar, el usuario. Permitiendo que cualquiera con un auto particular simule ser un transporte público sin ningún tipo de control, sin coberturas, sin saber quién maneja, es un riesgo. No hay registro de quienes conducen esos autos, puede ser un violador, un asesino, nadie controla ese punto", indicó.

Y agregó que "este es un mensaje de una precarización absoluta y permitir esto es una catástrofe no solo para quienes vivimos de esto sino que generará más oferta que demanda. Por eso, esto no le va a servir a nadie".

"En la ciudad se siente esta medida porque la gestión de Montenegro está siendo siniestra. El Intendente no vino a resolver los problemas de los marplatenses sino a hacer negocios. No vino a cuidar el trabajo local, sino a hacer negociados inmobiliarios, con el transporte porque no es que le permite a las plataformas laburar en la ciudad sin haber recibido nada. Por eso en varias oportunidades indiqué que un juez debería investigar de oficio para ver si no estamos ante la comisión de un delito porque es muy llamativo el grado de complicidad que tienen", mencionó el referente.

"Estos funcionan como si fuesen vehículos habilitados pero existe la Ordenanza 23928 que prohíbe que plataformas digitales o vehículos no autorizados, trabajen en la ciudad. Y sin embargo siguen operando como si nada y hacen publicidad en los medios de comunicación, en los edificios. Pero nadie controla nada. Así que por eso decimos que no vino a solucionar los problemas de los marplatenses, sino que vino a hacer negocios con viviendas, con el Polideportivo, con la plaza España donde vendió un terreno y permitió que se ponga un negocio gastronómico", siguió.

Por otro lado y con respecto al paro del próximo 30 octubre, el referente afirmó: "Yo pertenezco a la Federación Nacional de Peones de Taxi como secretario adjunto y a través de la Confederación Argentina de Transporte que abarca todo, ya sea marítimo, aéreo y terrestre, decidimos que vamos a apoyar la medida de fuerza. Consideramos que hay que decirle basta de atropellos a este Gobierno. Por eso vamos a estar ahí", concluyó Cirone.