En la interminable guerra de los taxistas contras las plataformas digitales de transporte de pasajeros, un sector de los trabajadores decidió tomar medidas legales para evidenciar el incumplimiento de una ordenanza municipal.

Al respecto, Darío López, referente de la agrupación “El taxi no se rinde”, declaró en diálogo con El Marplatense que la denuncia “no es solo por la circulación de taxis de otras localidades, sino porque dentro del partido de General Pueyrredon hay una ordenanza, que es la 23.928, que no permite el traslado de personas con autos particulares. De modo que no pueden funcionar la aplicaciones de transporte”.

En esta línea, “el Ejecutivo no hace los controles que debe y por eso hemos decidido juntarnos 150 taxistas para comenzar acciones legales en contra del Intendente por el daño económico que nos está ocasionando”, indicó.

Por consiguiente, “lo que está circulando en Mar del Plata son autos particulares que vienen de otros lugares y comienzan a trabajar en nuestra ciudad. Lo que quiero aclararle a los ciudadanos de a pie es que nosotros tenemos un montón de requisitos que cumplir, cargas sociales, ingresos brutos, dos VTV al año, una inspección anual, carnet habilitante, certificado de antecedentes. Ahora, siendo ilegal podés trabajar y no tenés que cumplir nada”.

Entonces, “el Intendente nos está jugando una mala pasada porque no hace controles como le corresponde. Nosotros nunca nos negamos a que haya más cantidad de licencias, pero sí a que tengamos que combatir lo legal contra lo ilegal”, aseguró.

Puede interesarte

Asimismo, remarcó que "somos transporte público de pasajeros totalmente regularizado por ordenanza, no estamos jugando con los mismo valores; es igual a tener un mantero en la puerta de tu negocio.

Por eso, “vamos a realizar acciones legales porque no está respetando la Ley. En la semana nos reuniremos con nuestro abogado y mandaríamos el telegrama”, sentenció.

Además aclaró que no harán “manifestaciones porque no queremos perjudicar a la gente y al turismo. La temporada repuntó estos dos fines de semana, sabemos cuál es la situación del país, y tenemos que agradecer al turismo que se acercó”.

"Nosotros vimos el accionar del intendente Guillermo Montenegro con los "trapitos" por una ordenanza que no les permite trabajar. De la misma manera pasa con las aplicaciones de transporte, hay una ordenanza, entonces porqué lo permite. ¿Porque son multinacionales, dejaron mucho dinero en la ciudad o porque pagan campañas?", concluyó.