Esta mañana, choferes de taxis, remises y autos rurales se movilizaron en la intersección de Catamarca y Rodriguez Peña para exigir al Municipio un mayor control sobre el transporte ilegal en la ciudad.

La protesta incluyó la entrega de un petitorio al Director de Transporte Municipal, en el que los trabajadores del sector reclamaron que se refuercen los operativos y se haga cumplir la Ordenanza 23.928, que regula la actividad.

Donato Cirone referente del sector sentenció: “Esperamos que se cumpla con lo que determinó la Corte Suprema”.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la creciente competencia desleal y remarcaron que la falta de controles afecta directamente sus ingresos y la seguridad de los usuarios.

“Pedimos que se respete la normativa vigente y que se tomen medidas concretas. No podemos seguir compitiendo contra servicios que operan sin habilitación ni responsabilidad legal”, señalaron desde el sector.

El reclamo se enmarca en una serie de acciones impulsadas por los distintos gremios y asociaciones de choferes, que buscan visibilizar la problemática y obtener una respuesta formal por parte de las autoridades municipales.