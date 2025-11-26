En un contexto de balances por la llegada de fin de año, el gremio que nuclea a los taxistas realizó un estudio de gastos de mantenimiento de una unidad en funcionamiento en Mar del Plata.

Los valores están pensados en un turno de 10 horas los siete días de la semana con un automóvil promedio de la flota que trabaja actualmente en la ciudad. Entre los puntos destacados, se encuentra el combustible, el seguro, patentes y repuestos anuales.

En este sentido, Pablo Sánchez, titular de la Sociedad de Conductores de Taxis de Mar del Plata, señaló en diálogo con El Marplatense que “los gastos del seguro de un 0km triplican lo que está puesto, ni hablar de la patente y en caso de tener un accidente de importancia, implica considerar que el vehículo está parado y no genera ingresos”.

Un total mensual ronda por el millón de pesos en un contexto donde “hace 11 meses que los taxis y remises seguimos con la misma tarifa. Si bien reconocemos que ha disminuido la inflación mensual, el anual superó el 30% y lo está amortizando el taxista al rescindir parte de su rentabilidad para mantener el valor de la tarifa”, destacó.

Por este motivo, “Se evalúa con todas las entidades la posibilidad de pedir un aumento”. Aunque la demanda es mínima porque “sabemos que contamos con competencia desleal e ilegal”.

“Por un lado puede afectar, pero el pasajero también sabe que las cosas aumentan y siempre es necesario este tipo de actualización. Son medidas que se están evaluando, no hay nada definido”, concluyó.

