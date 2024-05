Debido a que desde ayer se ve restringido el abastecimiento de GNC en Mar del Plata, taxistas locales mostraron su descontento y uno de ellos confirmó que sufrió complicaciones a la hora de cargar gas en dos estaciones, “en Polonia y Juan B. Justo y en Jara y Libertad”.

De acuerdo a un comunicado de Camuzzi Gas Pampeana, los limitados “son contratos que justamente prevén estos cortes. La medida busca garantizar una mayor disponibilidad de gas para las viviendas, comercios, hospitales, escuelas y organismos de gobierno”.

Se calcula que al menos 19 estaciones de GNC de Mar del Plata no podrán vender, siendo casi la mitad del total de las existentes (45) en la ciudad.

Y el enojo y preocupación de los taxistas no tardó en llegar. En primer lugar Gustavo, taxista, le explicó a este medio que “todavía no le había sucedido”, aunque aseguró que “hay estaciones de servicio que dan cupo y se quedan sin, y no se puede cargar”.

Entonces, reclamó que en esa situación “uno se tiene que ir a buscar a otra estación o hacer filas de media hora”. También, indicó: "Y no es la primera vez que pasa. Me extraña porque iba a haber gas hasta para exportar y ahora, con solo tres días de frío, no hay ni para andar en auto. No lo entiendo”.

En tanto, Rodolfo -otro trabajador del rubro- comentó que “complica mucho al transporte público y les perjudica”. En ese sentido, consideró que deben “cuidarse” y lanzó: “Encima que está carísimo, hay que cuidarnos”.

“Ayer a la tarde en Polonia y Juan B. Justo no pude cargar y hoy temprano en Jara y Libertad tampoco, estaba cerrado”, esbozó una queja. Y además, sostuvo que “sobre todo genera problemas en el cambio de turno”, ya que necesitan cargar para el chofer “que agarra el auto” tenga su gas correspondiente. “Sí, perjudica. Hay que fijarse dónde y cuándo. Es una complicación”, concluyó.