A pocas horas de comenzar la segunda quincena de enero, para algunos la más importante de la temporada, cientos de trabajadores locales se mantienen expectantes ante la necesidad de un incremento laboral en Mar del Plata.

En ese sentido, El Marplatense recorrió la Estación Ferroautomotora y dialogó con taxistas para consultarles sobre el nivel de trabajo que tuvieron en los primeros quince días del mes. Sobre esto, Jorge, taxista de la ciudad, explicó: "Nosotros observamos que vienen fin de semanas marcados desde años atrás. Este año se notó un poco más el recambio pero los jueves comienza a incrementarse y va creciendo el viernes y sábado. El lunes vuelven a irse muchos. La estadía promedio es de 3 o 4 días, ya no existen las quincenas en sí".

"Esperábamos trabajar un poco más pero quienes tenemos experiencia sabemos que las temporadas cada vez son más leves", sentenció.

Por otro lado, Betty, otra conductora de taxis afirmó que "el trabajo está relativamente flojo, no por el nivel turístico de la ciudad sino por las aplicaciones que ejercen aquí. Por ese motivo nuestro labor se ve perjudicado, tanto para nosotros como para los remises, que somos legales", agregó.

"Podemos indicar que la primera quincena fue floja debido al clima también pero durante la noche y la madrugada, en el área de boliches, es impresionante la cantidad de autos que trabajan con aplicaciones. Y no solo nos enfrentamos a esto, sino que también vienen autos de Capital Federal, taxis de La Plata, a trabajar a nuestra ciudad. Nosotros no vamos a otros lados a robarle el trabajo, sino que esperamos la temporada para ganar algo", mencionó la Taxista.

"Nosotros pagamos $240.000 de seguro contra uno de un particular que abona $40.000, así que necesitamos hacer un plus durante el verano pero notamos que esto no es una temporada sino que parece un mes común y corriente", concluyó.