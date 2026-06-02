Tatiluna se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano
La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano tuvo un final cargado de tensión.
Luego de una placa que sufrió modificaciones tras la salida de Gladys “La Bomba” Tucumana por la puerta giratoria y la sanción aplicada a Hanssen, el público definió quién debía abandonar la casa más famosa del país.
En la instancia final quedaron enfrentadas Tatiluna y Titi, protagonizando un mano a mano que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Finalmente, Santiago del Moro anunció que Tatiluna fue la participante elegida por el público para abandonar la competencia, mientras que Titi logró continuar una semana más dentro del reality.
De esta manera, Tatiluna se convirtió en una nueva eliminada de Gran Hermano 2026, en una gala que estuvo marcada por cambios de último momento, sanciones y la sorpresiva salida de Gladys “La Bomba” Tucumana.
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