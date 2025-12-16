El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que a partir de enero de 2026 se aplicarán cambios en el esquema de tarifa social energética. La decisión se enmarca en las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y apunta a revisar los criterios de inclusión y exclusión de los subsidios, con un impacto directo en los bolsillos de miles de bonaerenses.

Ads

Según detalló el funcionario, uno de los puntos centrales será la eliminación de la tarifa social para viviendas ubicadas en barrios cerrados. Como resultado de esta medida, dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia: cerca de 66.900 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, bajo la órbita de Edenor y Edesur, y otros 12.600 en el interior bonaerense, regulados por el OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios a las residencias que estén en barrios cerrados”, explicó Bianco, al señalar que la decisión surge de un trabajo conjunto con ARBA y el Ministerio de Economía provincial para depurar el padrón y ajustar el beneficio a criterios patrimoniales más precisos.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el ministro se refirió al nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Secretaría de Energía de la Nación, actualmente en consulta pública. El sistema vigente, con tres categorías (N1, N2 y N3), será reemplazado por uno de dos grupos: hogares con subsidio, con ingresos menores a tres canastas básicas totales, y hogares sin subsidio, que superen ese umbral.

En ese contexto, Bianco aclaró que la Provincia buscará sostener la tarifa social para algunos usuarios que quedarían excluidos del esquema nacional. En el caso de las empresas reguladas por el OCEBA, continuarán recibiendo el beneficio quienes tengan ingresos menores a dos salarios mínimos y aquellos que se inscriban en el registro provincial y cumplan los requisitos establecidos.

Ads

“El objetivo es que nadie se entere de un día para el otro que se quedó sin subsidio”, remarcó el ministro, y adelantó que los detalles operativos se informarán con anticipación. Las modificaciones comenzarán a regir el 1º de enero de 2026 y forman parte de un rediseño más amplio de la política energética, que la Provincia busca amortiguar para los sectores de menores ingresos.

Fuente: Dib