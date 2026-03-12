Claudio Tapia se presentará a las 12 ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de la causa que investiga la supuesta retención irregular de impuestos y aportes previsionales en la AFA.

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La declaración llega un día después de que el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, presentara un escrito ante el mismo tribunal como parte de la misma investigación.

El expediente apunta a determinar si hubo apropiación indebida de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La causa también alcanza a otros dirigentes del organismo rector del fútbol argentino.

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Amarante prohibió a Tapia y Toviggino salir del país, aunque luego concedió a Tapia el permiso correspondiente. La defensa del presidente de la AFA había solicitado sin éxito que se anulara su citación a indagatoria.

La causa se desarrolla en medio del conflicto entre la AFA y el Gobierno nacional por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas, que el Ejecutivo promueve y la entidad rechaza.

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Fuente: NA