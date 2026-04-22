La 1ª Fiesta Provincial de Artesanos se realizará del 1 al 3 de mayo en el Balneario Municipal de Tapalqué, con la participación de artesanos y manualistas de todo el país, espectáculos artísticos cada noche y una propuesta gastronómica con food trucks, organizada por la Asociación de Manualistas y Artesanos de Azul junto al Municipio local.

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El evento surge como una iniciativa para generar un nuevo espacio cultural y turístico en la ciudad, luego de que un grupo de artesanos detectara la ausencia de una feria de estas características en un destino que cuenta con atractivos naturales, termas y oferta gastronómica consolidada.

Juan Valor Ibalo, presidente de la Asociación de Manualistas y Artesanos de Azul, impulsó el proyecto junto al municipio tras una visita a la localidad. “Vimos que en Tapalqué no había artesanos y que nunca se había hecho un encuentro de este estilo”, explicó, y destacó el acompañamiento oficial para concretar la propuesta.

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El referente señaló que participarán más de 100 expositores provenientes de distintos puntos del país, incluyendo integrantes de la comunidad qom, además de artesanos de provincias como San Luis y Neuquén. También habrá demostraciones en vivo, como talleres de telar y trabajos en platería.

“Va a ser una feria muy linda para que la gente vea lo que significa la palabra artesano”, afirmó Ibalo, y remarcó la importancia de contar con un sistema de organización y fiscalización que permita identificar a cada participante.

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Ibalo también repasó su trayectoria en el sector y el crecimiento del movimiento artesanal en Azul, donde se desarrollan talleres de macramé, platería y talla en madera. “Esto es como una familia, hay mucho compañerismo, amistad y es una fuente de trabajo”, sostuvo.