A poco más de dos meses del crimen de Milagros Quenaipe, familiares, amigos y vecinos de Tandil realizaron una nueva marcha en reclamo de justicia por la joven de 18 años asesinada a la salida de un boliche el pasado 31 de agosto.

La concentración, que fue la tercera movilización desde el hecho, tuvo lugar en las calles España y Rodríguez, donde unas treinta personas se reunieron portando pancartas y vistiendo remeras con el pedido de justicia. El padre de la víctima, César Quenaipe, encabezó la marcha con un cartel que exigía la “pena de muerte”, acompañado por la madre de Milagros y otros allegados.

Con el paso de los minutos, más vecinos se sumaron al reclamo, que concluyó frente a la Municipalidad de Tandil. Allí, los manifestantes insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad urbana y acelerar la causa judicial.

El crimen, que conmocionó a la ciudad, ocurrió cuando Milagros recibió un puntazo en el cuello durante una pelea en la esquina de Rodríguez y Uriburu, mientras se encontraba con un grupo de amigos. El agresor, identificado como Wilson Sánchez, de 23 años, también hirió a otro joven antes de escapar.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal fueron claves para identificarlo y dar con su paradero. Tras un operativo policial, el acusado fue detenido en una vivienda de Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. En el lugar se secuestró el arma blanca utilizada en el ataque.

El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad tandilense mantiene viva la exigencia de justicia y de medidas concretas para prevenir la violencia juvenil en la ciudad.

Fuente: Dib