La ciudad de Tandil se encuentra conmocionada tras el crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, quien murió luego de recibir una puñalada en el cuello mientras estaba con un grupo de amigos en la esquina de Rodríguez y Uriburu.

Ads

Según las primeras reconstrucciones, un joven de 23 años atacó primero a uno de los presentes, provocándole una herida en la espalda, y enseguida arremetió contra la víctima, causándole la muerte en cuestión de segundos.

Puede interesarte

Las cámaras de seguridad del municipio fueron determinantes para rastrear al agresor, que fue detenido horas más tarde en una vivienda de la calle Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. El sospechoso, identificado como Wilson Sánchez, quedó a disposición de la UFI N° 12, a cargo del fiscal Damián Borean.

Ads

En el marco de los rastrillajes, efectivos del Grupo Táctico Operativo hallaron el cuchillo utilizado en el ataque, un serrucho con la punta limada que el acusado descartó en la vereda cerca de la escena del crimen.

La fiscalía trabaja para determinar las causas de este ataque que dejó a toda la comunidad de Tandil conmocionada.

Ads