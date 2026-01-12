Con el cierre del año 2025, y como es habitual, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, presentó su relevamiento para conocer la evolución de las ventas minoristas en Mar del Plata. La variación interanual en unidades físicas del mes de diciembre arrojó una disminución del 2,5 % con respecto a diciembre del 2024.

“Diciembre en cuanto a ventas continúa en baja con respecto al año anterior, aunque, de los últimos meses, es el de menor caída. No obstante la incertidumbre sigue en el comercio, que se refleja en una retracción a invertir ya que solo para tres de cada siete comerciantes marplatenses indican tener una buena utilidad en sus empresas” indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Consultados los comerciantes sobre su situación económica actual el 50,8 % dijo que empeoró, el 39,7 % dijo que se mantuvo y el 9,5 % restante que mejoró.

Mientras que, consultados en particular sobre la consideración de la situación económica de su empresa dentro de un año, el 33,3 % indicó que mejorará, el 54 % que se mantendrá, y solo el 12,7 % que estará peor.

En otro orden, el 76,2 % de los entrevistados afirman que no es un buen momento para invertir en sus emprendimientos, por su parte el 22,2 % cree que si es un buen tiempo para inversiones y el 1,6 % restante no tiene opinión al respecto.

Como fueron las utilidades en este diciembre 2025 fue otra de las consultas formuladas, a lo cual el 50,8 % respondió que fueron regulares, el 30,2 % dijo que fueron buenas y el 19 % respondió que han sido negativas.

También se realizó una perspectiva a futuro con relación a las ventas para los próximos 6 meses. Aquí el 61,9 % dijo que se mantendrán sin variaciones, el 31,7 % cree que aumentarán y el 6,4 % que disminuirán.

En cuanto a los Recursos humanos de los comercios, el 95,2 % dijo que se mantendrá sin variaciones, el 3,2 % que van a disminuir la plantilla y el 1,6 % aumentará su personal.

Con relación al movimiento de clientes en los CCCA el 65,1 % notó algo más de gente en diciembre, el 22,2% mucha más gente y el 12,7 % más o menos la misma gente.

La muestra se focalizó en los comercios ubicados en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata de los rubros comerciales relevados: ferretería; calzado femenino; mueblería; bazar; lencería; cerrajería; materiales para la construcción; farmacia; perfumería; regalería; artículos de plomería; mallas; alimentos y bebidas; colchones; entre otros.